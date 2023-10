Já estamos no Whatsapp: siga o nosso canal para ter as principais novidades e os destaques na palma da mão

QR Code QR Code

Record já chegou ao Whatsapp.O canal do nosso jornal naquela plataforma permite-lhe ter na palma da mão, à distância de uma simples mensagem de Whatsapp, as principais novidades do mundo do Desporto, seja em fotografias, vídeos ou notícias, que também pode encaminhar para os seus amigos, como qualquer outra mensagem de Whatsapp.Para ter acesso ao nosso canal, só tem de clicare seguir-nos. Em alternativa, pode também fazer scan ao QR Code abaixo.