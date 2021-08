João Epifânio: «Record Challenge Park é um evento de referência»

RECORD - Qual foi a reação da MEO quando surgiu a possibilidade de se associar ao Record Challenge Park?

JOÃO EPIFÂNIO – Quando o Record Challenge Park nos foi apresentado encarámos o projeto como uma boa oportunidade de dar um sinal à sociedade de que estamos gradualmente a voltar a uma vida normal, em que a prática do desporto e os eventos se juntam, em prol da saúde e para proporcionar momentos de lazer e diversão. Acresce que um dos fatores que nos motivou a participar nesta iniciativa é o facto de se tratar de um evento de características familiares para todos os que quiserem participar, dos 8 aos 88 anos.

R - Que valores em comum existem entre a MEO e o Record?

JE – O Grupo Cofina é um dos maiores parceiros da Altice Portugal com quem temos desenvolvido múltiplos projetos onde se destaca por exemplo a CMTV. Com esta iniciativa, queremos consolidar a presença e o posicionamento da marca MEO, através dos valores e atributos que tem na sua génese, como o dinamismo, a inovação, a juventude, a irreverência, a partilha e a modernidade.

R - “O Record Challenge Park é para conviver, divertir e partilhar grandes momentos com aqueles de quem mais gostas” é a descrição do evento. Existem aqui várias semelhanças com os serviços da MEO, certo?

JE – Diria que tanto o MEO, marca da Altice Portugal, como o Record Challenge Park procuram entregar momentos de entretenimento diferenciadores, que estimulem o espírito de família e promovam experiências positivas. Com esta aposta, queremos, essencialmente, que as iniciativas em que o MEO se envolve, sejam eventos de referência, marcantes para quem os visita, tal como está na génese e no ADN da atuação e filosofia da marca.

R - De que forma a MEO vai ajudar a potenciar o evento?

JE – Sendo este um evento de experiências, a MEO irá surpreender os participantes na iniciativa ao convidar a redescobrir os cinco sentidos, de forma original, promovendo os valores da proximidade e a natureza humana da marca. A dimensão e valor da marca MEO, traduzidos na confiança que tem entre as famílias portuguesas que usam diariamente os seus serviços, vão também certamente amplificar a notoriedade do evento. Por outro lado, o MEO irá ainda assegurar a cobertura de rede no espaço do evento e fazer comunicação do mesmo antes, durante e após.

R - Quando começou a ligação da MEO ao desporto?

JE – A ligação do MEO ao desporto já têm alguma história e tem vindo a crescer e a adaptar-se ao longo do tempo através do apoio a várias modalidades, atletas, eventos e iniciativas. Somos um dos mais antigos e históricos patrocinadores da Seleção de Futebol, apoiamos e somos parceiros de vários clubes. Somos também um dos principais impulsionadores do surf nacional. Nos últimos anos, cientes do crescimento de adeptos dos desportos motorizados, temos vindo a apoiar a prática da competição de Rally e a promoção do Motociclismo, através do patrocínio ao circuito de Portimão, bem como através do patrocínio ao Miguel Oliveira. Este investimento permitiu a realização, pela primeira vez, do MotoGP em Portimão em 2019, prova ganha pelo nosso embaixador Miguel Oliveira. A aposta no desporto faz parte de uma estratégia global de comunicação e conteúdos da marca.

R - A MEO tem vários embaixadores ligados ao desporto. Jéssica Silva, Miguel Oliveira, João Sousa, Frederico Morais, Ercília Machado ou Armindo Araújo. Que papel têm estes embaixadores na promoção do desporto?

JE – Os nossos embaixadores representam a materialização dos nossos valores, símbolos nacionais e parte de uma elite de atletas com várias conquistas nacionais e internacionais no curriculum. Chegando onde poucos chegaram, são para nós, e para milhares de portugueses, uma autêntica fonte de inspiração pela forma patriótica como contribuem para a elevação do nosso País.

R - Pegando no conceito de Record Challenge Park, lançamos-lhe um desafio: em qual das modalidades teria mais sucesso e arriscaria participar?

JE – A minha escolha recai sobre o ténis de mesa e o padel.