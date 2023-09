João Neves já tem o Puzzle 3D do Estádio da Luz: «É um orgulho jogar aqui»

O ano de 2023 começou com um presente que João Neves ansiava há anos: a estreia no Estádio da Luz. A 6 de janeiro, o miúdo algarvio foi lançado aos 77 minutos na vitória (1-0) frente ao Portimonense, para um momento que jamais esquecerá. Tanto o dia em que se estreou em casa, como o da conquista do 38.º título de campeão nacional tornaram-se memoráveis para o jogador formado no Benfica Campus. "É um orgulho jogar neste estádio, onde festejei um título de campeão", revela o médio, de 18 anos, que já a oportunidade de ter mãos a réplica oferecirda pelo nosso jornal. Agora, o internacional sub-21 por Portugal quer continuar a somar títulos na Luz, cuja miniatura todos os leitores poderão assegurar através das peças que serão distribuídas nas próximas edições devai distribuir em puzzle 3D as réplicas do Estádio da Luz e do Estádio José Alvalade, no ano em que celebram 20 anos. Divirta-se a construí-los com família e amigos. Não perca!