Miguel Garcia já tem o UNO Pocket de Benfica e Sporting

"Lá em casa é tudo sportinguista", e nem podia ser de outra forma, ou não fosse Miguel Garcia ... o herói de Alkmaar. Agora fora dos relvados, aos 37 anos, as emoções são outras e o antigo lateral-direito não perde um bom desafio de UNO. Uma razão mais para não perder o Record diariamente. "Os meus filhos gostam e no verão jogámos com amigos. É um jogo familiar muito intuitivo devido aos números e às cores. Passa-se sempre um bom serão", garante.