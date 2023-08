Paulo Andrade já tem o Guia Record 2023/24: «Compro sempre e gosto de ver as informações»

Adepto de um bom jogo de futebol desde bem jovem, Paulo Andrade aponta o Guia Record para a nova época como uma ferramenta importante, até para a sua participação no painel de comentário da CMTV. "Guardo há muitos anos estes guias de lançamento de cada temporada. Compro sempre e gosto de ver as informações e conhecer os jogadores e vários plantéis, de forma a estar devidamente informado. Até acaba por ser igualmente útil na nossa função, nos comentários, para conhecermos bem os futebolistas", assume o gestor e antigo dirigente do Sporting, o qual apenas lamenta, claro, a posição dos leões no Guia Record de 2023/24. "Só tenho pena que o Sporting apareça como o quarto clube da Liga na ordem da revista. Espero e acredito que no próximo Guia irá aparecer na primeira posição", apontou.





