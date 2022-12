Quer ganhar cartões de compra no valor de 3 mil euros? É só participar nos sorteios do 73.º aniversário do Record!

Lista dos vencedores Lista dos vencedores

Não participou no sorteio ontem efetuado relativo ao 73.º aniversário de? Não desanime, pois foi apenas o primeiro de três, cada um com 73 mil euros de prémios.Em cada sorteio, oferecemos 73 cartões de compra, válidos em mais de 1.100 lojas. Os prémios têm valores de 3 mil,1.500 e 500 euros. Até dia 22, o nosso jornal inclui um cupão com o código de acesso ao concurso e o leitor pode concorrer com quantos quiser. Para participar, deve comprar o jornal, encontrar o cupão, raspar a área prateada e, por fim, inserir o código no site 73anos.record.pt . Boa sorte!