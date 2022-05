Record Challenge Park: até dá para ir à box

O Record Challenge Park está cada vez mais próximo, com um dia cheio de desporto e música reservado para 28 de maio. Os Amor Electro vão animar o dia, mas a verdade é que tem mesmo tudo aquilo de que precisa no Estádio 1º de Maio. Se precisar de ir às boxes, tal e qual um carro de Fórmula 1, fique sabendo que há vários pontos onde poderá matar a fome e a sede e recarregar baterias.

Mas há algo que não pode mesmo esquecer: inscrever-se! Poderá fazê-lo no site do evento - recordchallengepark.pt – ou no secretariado, que abre às 8 horas, duas horas antes do arranque das competições e da animação. É também aí que vai levantar o Record Challenge Passport, documento que será essencial para aproveitar este dia ao máximo.

Todos os ‘atletas’, a partir do momento em que entram no recinto, têm de pensar que estão nos Jogos Olímpicos, como tal, terão de levar roupa adequada e uma mochila para guardar os seus bens. A segurança está garantida, de maneira a que toda a família se possa concentrar apenas em tentar brilhar nas diversas modalidades à disposição.