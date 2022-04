Record Challenge Park: está a chegar a festa do desporto

Pegue numa mochila, coloque uns calções e uma t-shirt lá dentro, calce uns ténis e está pronto para o Record Challenge Park, que está mesmo a chegar. Já só falta um mês! Foi isso que mais de 7 mil pessoas fizeram no ano passado e, no próximo dia 28 de maio, está convidado a fazê-lo novamente de modo a participar neste mega-evento, que vai reunir miúdos e graúdos no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa. Este é, mais uma vez, o palco desta iniciativa que promete muita atividade física e, acima de tudo, divertimento para toda a família.

Há duas palavras chave no meio de tudo isto e ambas começam com um D: desporto e divertimento. Esta festa, organizada pelo nosso jornal, é um evento com dezenas de competições desportivas para o qual todos estão convidados, desde amadores a atletas profissionais. Podem (e devem) levar familiares e amigos. Será um dia em cheio para competir de forma saudável mas também para se superar, até porque estão vários prémios em jogo, o que, de certo, trará ao de cima o lado mais competitivo de cada um.

De realçar que os portões abrem às 10 horas e que a entrada é gratuita, contudo é obrigatória a inscrição, que deverá ser feita no site oficial do evento – www.recordchallengepark.pt – ou no secretariado. É aí que vai levantar o Record Challenge Park, que dará acesso às atividades em que os participantes estão inscritos e também às de acesso livre. Neste passaporte ficará registado, por QR Code, a participação e o desempenho de todos os 'atletas'.

Do futebol aos jogos tradicionais, passando por teqball, futebol americano, slide, tiro ao alvo, padel e muito mais, a escolha vai ser ampla e ainda maior este ano, porque adicionámos boxe, xadrez e esgrima à lista de desportos que poderá experimentar. E para quem é fã de desportos radicais, reforçámos a aposta nessas atividades.

Para além de tudo isto, terá muita música a animar esta jornada desportiva e ainda um amplo food court, onde poderá alimentar-se para repor as energias, até porque as atividades só acabam às 19 horas.



Amor Electro dão toque especial



Como sempre, o desporto é a principal atração do Record Challenge Park, mas não é só isso que temos preparado para si. Um dos momentos altos deste dia em cheio promete ser o concerto dos Amor Electro, banda portuguesa que oferecerá aos participantes deste evento um concerto especial. Trata-se de uma experiência diferente que fará com que a (boa) música ande de mãos dadas com o desporto no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Lisboa.