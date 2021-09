Record Challenge Park: ténis faz smash à pandemia

Continuamos a preparar-nos para o Record Challenge Park, até porque o dia 25 de setembro está cada vez mais perto. Agora foi a vez de entrarmos no Centro de Alto Rendimento do Complexo Desportivo do Jamor para recebermos uma ‘aula’ de ténis. E ninguém mais indicado para nos dar umas dicas do que a melhor tenista portuguesa da atualidade! Pouco depois de acabar mais uma dura sessão de treino, Francisca Jorge encontrou a equipa de reportagem do nosso jornal com um sorriso na cara e ainda ‘desconfiada’. "Vamos lá ver como é que isto vai correr!", dizia-nos.

Antes de mais, era preciso ter uma raquete e Kika não teve problemas em emprestar-nos a sua ‘arma’, antes de dar conselhos preciosos para quem pensa em aventurar-se nesta modalidade. "O mais importante é ser paciente, dar liberdade ao erro, que é algo de que falamos sempre muito, e depois o importante é meter a bola no outro lado do campo. Da forma que seja, as pessoas têm é de se divertir e criar gosto por esta modalidade que é tão importante para mim", contou a craque, de 21 anos.

Atualmente no 414º lugar do ranking WTA, a tetracampeã nacional rapidamente ficou à vontade e acabou a fazer um desafio, como poderá conferir no site de Record. Era preciso fazer um serviço e tentar acertar num tubo de bolas, sendo que cada um tinha três tentativas. Nós ficámos perto, a Francisca... acertou em cheio! "Não estiveste nada mal mesmo! Mas foi por causa da raquete, que está ensinada...", provocou a tenista. "Ainda bem que consegui! Confesso que estava nervosa...", brinca.

Francisca Jorge assumiu ainda os comandos da ‘emissão’ para explicar os gestos técnicos do ténis, com grande destaque para o serviço. "A mais importante é o serviço porque o ponto começa aí. O importante é estar bem firme, bastante concentrado e focado no tempo para fazer o movimento, ir buscar força e depois soltar em equilíbrio", apontou, ela que gostava de ter a esquerda a uma mão. "É especial... Mas a minha sempre foi uma das armas", sublinhou. Nem nos atrevemos a conferir isso!

Kika já foi top 400 mas quer muito mais no ranking

Francisca Jorge tem apenas 21 anos, mas estamos a falar da tetracampeã nacional absoluta. A vimaranense tem dominado no nosso país, mas a ambição vai muito além disso. Kika, como é conhecida no ténis, atingiu o seu melhor ranking já este ano, quando foi 379.ª do Mundo, sendo que agora é 414.ª. Certo é que a paixão pelo ténis faz com que a ambição seja alta. "Criei um amor muito especial pelo ténis. Um bocado porque tem vindo a crescer todos estes anos e já há muito tempo que estou nesta modalidade. Desde sempre que gostei muito de estar em campo e agora, cada vez mais, a paixão que tenho pelo ténis e por querer melhorar, subir no ranking e jogar melhores torneios é que me faz acordar todos os dias e vir para o campo e trabalhar no duro", conta-nos em pleno Centro de Alto Rendimento.