Record e Santander debatem sustentabilidade do Desporto

O Record e o Santander uniram-se para organizar uma conferência que vai juntar algumas das principais figuras do Desporto português. O tema central do debate será a sustentabilidade do desporto pós-pandemia, mas haverá também espaço para falar sobre as emoções da Liga dos Campeões, bem como de outros grandes jogos.

Entre os oradores confirmados estão Pedro Proença (presidente da Liga Portugal), Nuno Gaioso Ribeiro (administrador da Benfica SAD), Miguel Poiares Maduro (Professor universitário e antigo Presidente do Comité de Governação da FIFA), Jorge Pavão Sousa (Diretor-Geral da Eleven Sports), bem como os treinadores Luiz Felipe Scolari e Paulo Bento, e os antigos craques Paulo Futre e Jorge Andrade.

Haverá ainda um painel de debate dedicado ao Desporto não-profissional, com as presenças de João Rodrigues (Presidente da Comissão de Atletas Olímpicos), José Manuel Constantino (Presidente do Comité Olímpico de Portugal), José Manuel Lourenço (Presidente do Comité Paralímpico de Portugal) e Vítor Pataco (Presidente do IPDJ).

Na próxima sexta-feira, entre as 15h30 e as 18h30, poderá assistir à transmissão das conversas em direto no nosso site e nas nossas redes sociais. A não perder!



