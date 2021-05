Record Lisboa Fit: Aula de cárdio foi um sucesso

Sol, diversão e exercício físico ao ar livre e em segurança! Eis a combinação perfeita do Record Lisboa Fit Multicare Vitality, iniciativa que continua a contar com muita adesão e animação no Jardim Vasco da Gama, em Belém.





Todos os dias há uma nova aula e, ontem, foi a vez de as dezenas de participantes experimentarem uma sessão de cárdio. A professora Tânia Silva fez o balanço da atividade e, uma vez mais, destacou a importância desta iniciativa. “As pessoas continuam a aderir, é muito bom. A aula de cárdio é mais intensa mas reparei que muitas das pessoas presentes já tinham participado na última aula, portanto já estavam mais adaptadas aos exercícios. Quantos aos elementos novos, demoraram algum tempo a entender a dinâmica do cárdio... mas não demoraram muito. Com este sol e animação, convido toda a gente a vir marcar presença nesta iniciativa, que não me canso de elogiar. É muito importante as pessoas praticarem exercício físico. Venham!”, convidou a instrutora Tânia Silva.

E já sabe que as atividades não param e hoje há yoga. A participação é livre, mas com inscrição obrigatória em www.lisboafit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.