Record Lisboa Fit Multicare Vitality: Aula intensa que vai deixar saudades

O Record Lisboa Fit Multicare Vitality termina hoje com uma grande sessão de yoga (10h00) no Jamor, mas ontem foi dia de mais uma aula com peso corporal, uma atividade sempre marcada pela intensidade. "Houve muita dinâmica e positividade. Senti que os participantes estavam entusiasmados. Esta aula tem exercícios muito variados mas sempre com grande intensidade", contou-nos a instrutora Tânia Silva, naquela que foi a sua última aula desta iniciativa.





"Senti alguma tristeza no final de alguns participantes por ser a despedida. É uma pena que esta atividade tenha chegado ao fim mas, como tenho vindo a reforçar, esta iniciativa é um sucesso e incentiva as pessoas a praticar desporto ao ar livre. Sem dúvida de que está a ser um sucesso e deveria haver mais atividades deste tipo. É fundamental que as pessoas tenham este tipo de oportunidade e incentivos para fazer exercício físico", sublinhou.

A participação é sempre livre, mas com inscrição obrigatória em www.lisboafit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.