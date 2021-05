Record Lisboa Fit: praticar desporto com animação

O Record Lisboa Fit Multicare Vitality continua a trazer grande animação ao Jardim Vasco da Gama, em Belém, com o dia de ontem a ser dedicado a uma divertida aula com peso corporal, onde dezenas de pessoas voltaram a aderir com grande energia e boa-disposição a esta semana de exercício físico ao ar livre.

Tânia Silva foi a instrutora de serviço que liderou a aula e, no final, fez-nos o balanço da atividade. "Foi uma aula superpositiva, recebi ótimo feedback dos participantes. Foi fantástico ver tanta adesão. Muitas destas pessoas já tinham vindo na semana passada, o que mostra que gostaram e querem repetir. Esta aula é muito prática, pode ser feita em qualquer lado, pois não necessita de acessórios. Trabalhamos com o peso do nosso próprio corpo. Esta foi a minha terceira aula e continuo a considerar esta iniciativa fantástica. É de louvar e incentivar este tipo de iniciativas que promovem a saúde e mobilidade das pessoas. Parabéns!", analisou Tânia Silva.

A atividade não pára e hoje há aula de cárdio. Recorde-se que a participação é sempre livre, mas com inscrição obrigatória em www.lisboafit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.