Record Lisboa Fit: Sol e calor brindaram participantes

Se o balanço da primeira semana do Record Lisboa Fit Multicare Vitality foi muito positivo, a segunda semana repetiu as premissas que têm transformado a iniciativa num sucesso. Desta feita nos relvados do Jardim Vasco da Gama, em Belém, cenário privilegiado e enquadrado pelo encanto do rio Tejo, foram dezenas as pessoas que acorreram diariamente para testar os limites físicos ou muito simplesmente aproveitar os dias solarengos para regressarem à atividade física, sem esquecer, naturalmente, o convívio, tão afastado que tem estado do dia a dia dos portugueses.

E houve escolhas para todos os gostos e ritmos... mais vigoroso, logo a abrir, com 60 minutos de HIIT (‘High-intensity interval training’), que fez ‘suar as estopinhas’ dos nossos participantes, tanto os que se deslocaram à beira-rio como os que acompanharam via online, no site ou nas redes sociais de Record. No dia seguinte, a alegria e o movimento ritmado do zumba, sob a ‘batuta’ de Ricarda Sauer, foi o prato forte, abrindo o caminho para Tânia Silva fazer subir a animação com uma Aula com Peso Corporal. Cárdio Master chegou na quinta-feira antes da ‘intervenção’ do yoga, a fechar a semana, num teste tanto à mente como ao corpo.

Foi sob o signo da boa disposição (e muitas pingas de suor...) que os nossos ‘atletas’ trouxeram cor e vida ao evento, que, sem olhar para idades ou géneros, se prepara para entrar na derradeira semana. Agora no Centro de Treinos de Ténis no Jamor, com a natureza em comunhão, já preparado para receber os últimos ‘resistentes’ de uma iniciativa que promete deixar saudades!

Último dia promete festa

Quinta-feira, no centro de treino de ténis, está reservado um final em festa. No Jamor, a partir das 10 horas, o street yoga vai ‘reinar’ entre os participantes, que contarão também com a companhia de diversos convidados Record, caras conhecidas com um passado ligado ao desporto, que prometem um fecho inesquecível do Record Lisboa Fit Multicare Vitality. As surpresas serão muitas...

Importa referir que a participação nestas iniciativas é livre, mas a inscrição é obrigatória em www.Lisboafit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.

A semana, que está ‘pronta’ para arrancar, tem um programa intenso, já a partir de amanhã – o ‘personal trainer’ Johnny Oliveira sobe ao palco para 60 minutos de HIIT, a partir das 18 horas. No dia seguinte, Ricarda Sauer vai liderar a aula de zumba, Tânia Silva assume o comando na quarta-feira, numa Aula com Peso Corporal antes de Carla Gonçalves, a partir das 10 horas, fechar o evento com Street Yoga.