Record Lisboa Fit: ‘Tiro de meta’ dentro de 6 dias

Faltam apenas seis dias para que seja dado o ‘tiro de meta’ no Record Lisboa Fit, iniciativa levada a cabo pelo nosso jornal e a Fidelidade/Multicare Vitality e que decorrerá entre 17 de maio a 3 de junho. A diversão está garantida, mas o principal barómetro desta ação é a promoção do exercício ao ar livre. Diversos jardins lisboetas irão ser diariamente ‘invadidos’ por inúmeras atividades, que juntarão homens e mulheres, desde os jovens aos mais graúdos, com especial destaque para as danças latinas, aulas com peso corporal, treinos de cardio, Yoga. É, sem dúvida, uma lufada de ar fresco, ainda para mais no contexto pandémico em que vivemos. "É bom para o físico e para a mente. Não quero retirar as pessoas dos centros comerciais, mas praticar exercício é bem melhor", afirmou José Villa de Freitas.