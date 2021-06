Record Lisboa Fit: um sucesso enchente deu vida à iniciativa

Um sucesso. Soou a claquete no Record Lisboa Fit Multicare Vitality, sinal de que chegou ao fim uma iniciativa que ficou marcada por uma forte adesão: 700 pessoas responderam à chamada, não esquecendo, porém, todos aqueles que seguiram religiosamente as aulas através das redes sociais ou pelo stream disponibilizado diariamente pelo nosso site. As atividades decorreram em três jardins emblemáticos de Lisboa, mas as plataformas digitais permitiram difundir a iniciativa por milhares de pessoas.

A primeira semana decorreu no Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, um dos sítios de eleição para a prática de desporto na capital. Sempre com um cenário solarengo como pano de fundo, os participantes começaram por soltar diversas pingas de suor na aula de HIIT, tendo, no dia seguinte, exercitado todos os membros na aula de Zumba. Os pratos fortes que se seguiram levaram também ao limite o corpo e a mente, como é apanágio de uma boa aula com peso corporal ou de uma intensa atividade de Cardio. A respiração ofegante virou relaxamento na sessão de Yoga, que encerrou a semana. Esta foi a ementa, mas os palcos foram mudando. A iniciativa ‘viajou’ na segunda semana para o Jardim Vasco da Gama, em Belém, e fechou portas no Centro de Treinos de Ténis do Jamor.

O enquadramento do rio Tejo ou os ‘milhentos’ courts de ténis inseridos na natureza embelezaram a iniciativa, mas nada disto seria possível sem a energia dos instrutores Johnny Oliveira, Ricarda Sauer, Carla Gonçalves, Tânia Silva e Jean-Pierre de Oliveira. Todos transmitiram ensinamentos e boa disposição!

Personalidades marcaram presença



Entre as 700 pessoas que marcaram presença nas mais diversas aulas estiveram caras bem conhecidas dos portugueses. A atriz Helena Isabel e a apresentadora Isabel Silva, embaixadoras da Multicare Vitality, foram as primeiras a ‘reforçar’ o plantel, tendo participado nas aulas de estreia de CardioMaster e Yoga. Ambas não deixaram passar a oportunidade de felicitar esta ação levada a cabo pelo nosso jornal e pela Fidelidade Multicare Vitality. Mas estariam mais personalidades para chegar.



O último dia do Record Lisboa Fit ficou marcado por um elenco luxuoso: Luís Gonçalves (ex-selecionador nacional de Moçambique), Diamantino (lenda do Benfica e comentador CM TV), Jorge Amaral (ex-guarda-redes campeão europeu pelo FC Porto e comentador CM TV), Jorge Neves (ex-jogador e treinador), Rui Neves (histórico capitão do Estrela da Amadora), José Calado (ex-capitão do Benfica e comentador CM TV), Marco Pina (comentador CM TV) e Bruno Dias (treinador) participaram na aula de Street Yoga. Tiago Fernandes (ex-técnico do Sporting) levou a família e também ele não quis perder a oportunidade de se juntar à festa, que contou com 30 participantes.