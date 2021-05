Record Lisboa Fit: zumba animou tarde de festa

O Record Lisboa Fit Multicare Vitality continua a animar o Jardim Vasco da Gama, em Belém, com o dia de ontem a ser dedicado à sempre aliciante prática do zumba. No local de destaque esteve a instrutora Ricarda Sauer, que se encarregou de manter o ritmo sempre elevado e a boa-disposição contagiante a que já nos habituou. "Correu muito bem, foi uma ótima sessão. Estava muito vento mas isso não afetou em nada. Aqui estamos sempre com energia positiva. Existe uma dinâmica muito feliz entre as pessoas. Até porque quem conhece acaba sempre por voltar à nossa companhia. E como sabemos, zumba é divertimento", destacou Sauer.

Hoje há aula com peso corporal. A participação é sempre livre, mas com inscrição obrigatória em www.lisboafit.record.pt, de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários.