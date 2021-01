Record Premium: conteúdos que marcam a diferença a um preço especial

Record reforça mais do que nunca o seu compromisso de levar aos leitores a melhor informação, ainda para mais numa época tão difícil com os números da pandemia Covid-19 a dispararem. O nosso jornal está nas bancas, como sempre, mas pode também ser lido em todas as plataformas com uma assinatura de 1 euro por 1 mês e com conteúdos que marcam a diferença. Até 15 de fevereiro, as condições são especiais. Saiba aqui.