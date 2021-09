Uma festa para todos

Desengane-se quem pensa que o Record Challenge Park tem ‘apenas’ desporto para oferecer. O evento, marcado para este sábado, dia 25, no Estádio 1º de Maio, é verdadeiramente para toda a família, com um dos pontos altos a acontecer no palco especialmente montado. É que Fernando Daniel, uma das figuras do momento na música portuguesa, vai abrilhantar o dia com um concerto marcado para as 15h30. Se quer garantir o seu lugar, tem de fazer o check-in na entrada do recinto sendo que, a partir das 11 horas, poderá inscrever-se antecipadamente para ocupar o lugar na ‘safe zone’. É recomendado que siga para o local do concerto, de maneira a não perder pitada.

O que é essencial para aproveitar este grande dia é ter um Record Challenge Passport, um documento terá de ser levantado no secretariado no dia do evento. Além disso, é nesse passaporte que, através de um QR Code, ficam registadas as prestações do participante nas diversas modalidades que pode experimentar no Inatel.

Como não podia deixar de ser, a segurança está assegurada em tempos de pandemia, sendo que, além da inscrição ser obrigatória, é preciso apresentar certificado digital da Covid-19, teste PCR com resultado negativo até 72 horas antes do evento, teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes ou um auto-teste certificado por um profissional. Por outro lado, a temperatura corporal é controlada na entrada do recinto, tendo de estar abaixo dos 38 graus. Os menores de 12 anos estão dispensados de realizar os testes de despistagem para aceder aos locais ou participar nas provas.