Convívio animado e cheio de estrelas

Além de dar nome e promover a edição do Challenge Park, Record fez questão de montar um espaço de descanso e relaxamento durante o evento, numa área adjacente ao campo principal, para municiar qualquer pessoa com a hidratação necessária, num dia de grande calor e desgaste físico.

De forma periódica – de hora a hora –, qualquer pessoa que tenha estado presente no Record Challenge Park by MEO tinha a hipótese de comprar um típico iogurte ou até pipocas antes de desfrutar do espetáculo e várias modalidades, mas também as celebridades no local tiveram tal oportunidade.

Entre elas, Diamantino Miranda e Fernando Mendes, dois antigos internacionais portugueses que não perderam a ocasião de visitar o espaço de Record. De forma descontraída e num convívio animado, não perderam a oportunidade de trocar dois dedos de conversa, com Fernando Mendes a deixar mesmo grande elogios à nossa iniciativa. "Sempre foi muito giro vir aqui. Não tinha vindo no ano passado, mas este ano marco presença e é positivo ver uma adesão tão grande por parte das pessoas a este evento. Sei que isto também é importante para os jovens divertirem-se aqui, fazerem exercício e mexerem-se", frisou Fernando Mendes. "Estou aqui com muito prazer, junto da minha família e principalmente pelo que estou a proporcionar a uma das minhas netas e agradecido ao Record pelo convite. Um dia de plena satisfação. Obrigado e para o ano cá estarei", disse Diamantino.