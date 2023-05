José Amaral Lopes e o Record Challenge Park: «Um impacto positivo»

RECORD - Mais uma edição do Record Challenge Park no Parque de Jogos 1.º de Maio. Qual a importância deste evento para a freguesia de Alvalade?

JOSÉ AMARAL LOPES – Temos consciência de que o desporto tem um papel importante na qualidade de vida das pessoas e isso reflete-se na comunidade. O Record Challenge Park conta já com várias edições e tem vindo a crescer no que se refere à participação de mais pessoas. Trata-se, pois, de uma atividade que mobiliza e atrai as pessoas para a prática do desporto, de dentro e de fora da freguesia. A diversidade das modalidades permite também aumentar a experiência desportiva a muitas pessoas de todas as idades, dos mais pequenos aos mais velhos. Sabemos que este tipo de iniciativas têm um impacto positivo na comunidade, na medida em que a atividade desportiva promove um estilo de vida saudável.

R - Quão especial é para o presidente da junta ver tantas gerações reunidas neste evento?

JAL – Na Junta de Freguesia investimos bastante na relação com a comunidade mais sénior. Temos promovido muitas iniciativas que mobilizam e animam essa faixa da população. Este conceito de interligação de gerações, em atividades de promoção de vida saudável, encaixa neste eixo estratégico da Freguesia. É sempre com satisfação e consciência de contribuir para a melhoria da qualidade de vida em Alvalade que testemunho o sucesso desta iniciativa junto das diferentes gerações.

R - A verdade é que esta tem sido uma parceria de sucesso. Consegue explicar porquê?

JAL – Como em todas as coisas, o sucesso depende do trabalho e do esforço de muitas pessoas. Uma vez garantidas todas as condições de licenciamento e de promoção junto dos moradores, a interação e a boa comunicação com os promotores é muito importante, devendo, neste caso, ser reconhecido o profissionalismo e a qualidade da organização.

R - Tenciona que continue?

JAL – A nossa comunidade participa e gosta desta atividade pois desempenha um papel importante na promoção de hábitos de vida saudáveis e no convívio intergeracional. Faz todo o sentido que continuemos esta parceria.

R - Porque é que o Parque de Jogos 1.º de Maio é o recinto perfeito para receber este evento?

JAL – Pelas condições físicas, com boas infraestruturas, com capacidade para dar resposta com qualidade e conforto às necessidades do evento, mas também pela sua centralidade. A Freguesia de Alvalade assume-se cada vez mais como um espaço onde as pessoas podem usufruir de elevados padrões de qualidade de vida, com atividades comunitárias de excelência, com um espaço público cuidado e com um comércio local de elevada qualidade.