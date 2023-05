Lacrosse, o desporto de gladiadores

O Record Challenge Park permite que várias modalidades que podem não ser tão conhecidas fiquem à disposição de qualquer um. E isso não é verdade apenas para quem lê o nosso jornal ou o nosso site e aproveita este dia tão especial. Também expande os nossos horizontes, tal como aconteceu quando nós, os ‘Pedros Pintos’, fomos experimentar lacrosse pela primeira vez.

Os Lisboa Gladiators abriram as portas de um treino para nos mostrarem que desporto é este, difícil de acompanhar no nosso país, até pelo facto de não ser transmitido nas nossas televisões. Mas afinal o que é isto? O Jeffrey Childs, guarda-redes dos Gladiators, um norte-americano que vive em Portugal há muitos anos, explica-nos tudo de forma perfeita.

"Este desporto foi criado pelos nativos americanos e era uma forma de resolver disputas sem combate. A modalidade é parecida com o hóquei. Temos a baliza, jogamos com o stick ou cross, que é como os nativos americanos chamavam ao stick. A ideia é avançar a bola no campo e marcar. Tão simples quanto isto", começa por dizer.







O nosso talento não é nada comparado com o que vimos neste treino dos Lisboa Gladiators, mas uma coisa é certa: demos tudo!

Primeiro há que tentar dominar o básico. Lá nos aventurámos a trocar uns passes, a tentar segurar a bola em movimento com o ‘cradle’, com técnicas bem diferentes daquilo a que estamos habituados. E imagine-se se alguém nos tentasse tirar a bola. É que o lacrosse é um desporto que se pode tornar... bem duro!

"Para jogar bem é preciso ter um bom controlo do stick, nos passes, remate, o transporte de bola. Há que ter muito boa forma física, visto que este é um jogo que exige bastante resistência. E atenção, é um desporto de contacto, portanto é preciso aguentar! O contacto pode ser feroz, mas só frontalmente e só contactando com os punhos entre os ombros e a cintura", acrescenta o Jeff, que sublinha que se joga com capacete, luvas e uma proteção no peito.







Acho que as nossas expressões dizem tudo...

Arte de marcar

Enquanto íamos experimentado alguns remates e achávamos que já estávamos a fazer algo decente, rapidamente percebemos que... não. Só foi preciso alguns membros dos Gladiators ensaiarem remates para nos colocarem no nosso lugar. No entanto, tanto eu como o Pedro ainda tivemos direito de celebrar alguns (poucos...) golos quando o Jeffrey Childs se equipou e foi para a baliza.

Uma coisa é certa: o grupo ao qual nos juntámos no Campo Municipal do Campo Grande é mesmo apaixonado pelo lacrosse, ao ponto de até fazer muitas horas de carro até Espanha para jogar no campeonato do país vizinho, uma vez que apenas existem três equipas em Portugal. O desafio é crescer o Record Challenge Park será uma montra enorme para esta modalidade cativante!