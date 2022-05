Record Challenge Park: as principais novidades para esta edição

Se nunca praticou algumas das modalidades que vê na lista acima, não se preocupe, porque nós estamos cá para o ajudar. Ao longo do próximo mês, Record vai entrar em 'estágio' para preparar este mega-evento e lançar várias reportagens nas quais os nossos jornalistas aprendem um pouco mais sobre algumas destas modalidades, praticando-as com quem sabe realmente o que faz, que é também o que vai poder fazer no Record Challenge Park, no próximo dia 28 de maio. Por isso, fique atento a todas as plataformas do nosso jornal, porque terá autênticas aulas que vão permitir que chegue ainda mais bem preparado a este evento.

Ecrã gigante é novidade

Uma das principais novidades para esta edição é a presença de uma Ledwall gigante na tribuna principal do Parque de Jogos 1º de Maio. Este ecrã servirá, numa primeira fase, para transmitir e comunicar o evento nas suas variantes e, depois, o mesmo local servirá como o 'topo da montanha', onde todos vão querer chegar... Ou seja, funcionará como pódio para a entrega de prémios.

Prémios ainda mais valiosos

Depois de na edição passada se ter introduzido a atribuição de prémios, este ano elevamos ainda mais a parada. No total, são 9.500 euros a distribuir pelos vencedores das atividades de competição, através de vales da empresa Rádio Popular. Este não é o principal motivo para participar no Record Challenge Park, mas é mais uma razão. Um pouco de competitividade não faz mal a ninguém...