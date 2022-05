Ténis de Mesa: Sucesso com top spin

Record Challenge Park aproxima-se a passos largos – é já no dia 28 no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa – e, por isso, há que começar a apurar a forma. É exatamente isso que continuamos a fazer e, desta vez, mergulhámos no Mundo do ténis de mesa, modalidade que conta com muitos craques nacionais. Um deles é Tiago Apolónia, que, depois de participar nos Jogos Olímpicos de 2008, 2012, 2016 e 2020, aceitou o desafio do nosso jornal e assumiu o papel de professor. Desde a pega até ao serviço, passando pela direita e a esquerda, nada ficou por explicar.



“Temos dois tipos de pega, a asiática e a ‘shake hand’ [aperto de mão], que é a que se usa normalmente na Europa. Depois é a partir daqui que executamos as pancadas”, começou por dizer, acrescentando: “O ténis de mesa tem quatro elementos base, o batimento de direita e esquerda e o top spin de direita e esquerda. O batimento é uma pancada seca, enquanto no top spin a bola leva mais rotação e velocidade.”





Depois de uma fase inicial ‘nervosa’ em que ainda estava a habituar-me à raquete e à mesa, comecei a ganhar confiança e a conseguir bater umas bolas com este nosso atleta olímpico (orgulho!), mas depois ele quis exemplificar os serviços... “É a melhor forma de enganarmos o adversário. Porque conseguimos esconder a bola até muito tarde e colocar-lhe bastantes efeitos e rotações. Podemos incluir vários spins e efeitos com o mesmo movimento, sejam eles laterais ou de corte”, explicou. Foi neste momento que decidi retirar-me porque em, vá, 30 serviços, só consegui responder a dois.





Porém não quero acabar este texto sem referir que ganhei uns bons sete ou oito pontos. Mérito? Zero. Entre quinas e ‘amorties’ com a ajuda da rede, a sorte esteve do meu lado. “Tens de jogar no Euromilhões”, atirou.



Excelência pauta o caminho



Pedro Miguel Moura, presidente da Federação, destaca a excelência do ténis de mesa português. "Estamos num processo de retoma no que à realização de provas diz respeito. Durante o período mais complicado da pandemia, as nossas seleções mantiveram-se no topo do Mundo com resultados de excelência", referiu, sublinhando que se trabalha todos os dias para garantir que o sucesso perdura: "Só o vamos conseguir com um alto nível de exigência de todos, atletas, treinadores e dirigentes. Estamos também a implementar projetos locais de angariação de novos atletas e de deteção de novos talentos."