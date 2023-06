Venha experimenta o futebol em carrinhos de choque: Bem-vindo ao Bubble Football!

No Record Challenge Park há espaço para todas as modalidades. Até mesmo aquelas que podem não ser tão convencionais. Como o Bubble Football, por exemplo! Pode nunca ter ouvido falar, mas certamente já se deparou com algum vídeo deste desporto que consiste, no fundo, em tentar jogar futebol e marcar golos enquanto se está dentro de uma bolha que protege de todos os contactos.

Mas há uma forma melhor de resumir o que é esta modalidade bem divertida e intensa. "Costumo dizer a quem vem experimentar que é uma mistura de futebol com carrinhos de choque. Estamos dentro da bolha e vale tudo! O mais giro disto são os encontrões, embora o objetivo do Bubble Football seja marcar mais golos do que o adversário", explica Pedro Mourão, da Bubble Football Portugal, que nos recebeu na Funsports, em Alfragide, para nos guiar nesta experiência.

Com o divertimento a ser o principal objetivo, vale quase tudo no Bubble Football. Até porque a segurança está garantida pela bolha. E posso garantir que dá para rebolar, dar cambalhotas e voar de um lado para o outro que não se sente nada. O único risco é ficar com uns esfolões nas pernas quando se cai na relva sintética.

"Costumo dizer que vale tudo menos arrancar olhos. Por isso, venham experimentar! Há segurança acima de tudo e até hoje nunca tivemos problemas. Mas a diversão é o que faz esta modalidade uma das mais procuradas", acrescenta Pedro Mourão, pouco depois de um grupo de franceses se divertir, acima de tudo, aos encontrões.

Vai ser possível experimentar fazer Bubble Football em equipa no Record Challenge Park, já neste sábado, sendo que a própria experiência do Pedro lhe diz que quando há competição, até começa a haver tática. Os carrinhos de choque começam a jogar futebol de forma mais convencional. "Aqui não há muito tempo para pensar. É receber a bola, passar para o lado, meter a circular. Há que ser rápido e depois aguentar o choque", afirma.

Ainda fomos precisamente ao choque em algumas ocasiões, sendo que também ficámos a conhecer um outro lado muito curioso do Bubble Football: o das celebrações dos golos! Enquanto Cristiano Ronaldo dá o seu salto com pirueta, quem está dentro de uma bolha pode dar-se ao luxo de fazer uma cambalhota para a frente em grande estilo e sempre com a máxima segurança. Mas é preciso ter boa condição física, já que estar dentro de uma bolha torna tudo bem mais desafiante.

Quem quiser experimentar, está convidado para o Record Challenger Park, mas não só. "Podem procurar-nos no nosso site ou aqui na Funsports em Alfragide. Têm lá os contactos", remata o Pedro, que estará no Estádio 1º de Maio na festa do desporto. *

Jogos curtos mas intensos

çNão há regras demasiado fixas no Bubble Football no que à duração dos encontros diz respeito. Ou até mesmo ao número de jogadores por cada equipa. Tudo isso pode ser adaptado mediante, acima de tudo, a condição física de quem participa e da intensidade com que se joga. Sim, porque esta modalidade exige, de facto, muito! Nem que seja pelo simples facto de se estar dentro de uma bolha, com um ambiente que pode aquecer.

Ainda assim, os jogos têm normalmente partes entre cinco e dez minutos. Pode parecer curto, mas são muitos os que chegam bem confiantes... e que acabam a dizer que precisam de recuperar o fôlego! Nesse sentido, pode jogar-se com equipas de quatro, idealmente com um suplente para ir rodando. E não só: assim tem-se alguém para tirar fotografias aos incríveis voos que se pode fazer! *