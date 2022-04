A festa Record Padel Challenge está de volta

Depois do sucesso do ano passado, vem aí a 2 ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo! Volta a febre das raquetas , com o torneio a estar novamente aberto a todos os participantes, mediante inscrição em padelchallenge.record.pt. Uma prova em quatro cidades, que promete juntar a emoção do desporto dentro do campo ao convívio e à amizade fora dele e que terá muitas novidades. Vai contar novamente com a organização de Record, em conjunto com a Rackets Pro, e com o patrocínio da Intimissimi Uomo.

Há várias atrações este ano, sendo que uma das principais é que o número de participantes vai disparar. Esta edição será aberta a concorrentes em pares masculinos e mistos de nível 3, 4 e 5. Uma oportunidade única para reunir os amantes do padel em torno de uma mesma paixão. Todos os participantes recebem um valioso welcome pack, no valor de 120 euros.

O Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo será disputado em quatro 'estádios'. A primeira etapa passa por Cascais (23 abril), no Rackets Pro da Quinta da Marinha; segue-se o Porto (30 abril) no Top Padel da Quinta do Fojo; Coimbra (7 maio) no Star Padel Coimbra; e Lisboa (14 maio), no Rackets Pro da Cidade Universitária, palco que receberá a decisão da grande grande final a 21 de maio.

Fantásticos prémios

Outro dos aliciantes para a 2 ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo está relacionado com os prémios para os vencedores, no valor de 12 mil euros! Por exemplo, os campeões do nível três têm à sua espera um voucher de estadia de uma semana, para duas pessoas, num dos hotéis Vila Galé (para cada um dos elementos da equipa); um pack de cinco alugueres de campos Rackets Pro+1 Friend Pass ‘The Code’; outro pack de quatro aulas e mais quatro sessões de 30 minutos de personal trainer; um mini barril de cerveja; um voucher no valor de 50 euros para os vencedores dos Masters, a usar exclusivamente em ‘Raquetes Quad’; um voucher de 300 euros para descontar numa loja da Intimissimi Uomo; e ainda um ano de assinatura digital Record e ‘Jornal de Negócios’. Entre outros prémios que pode consultar no site do torneio!