Aves Raras e LA são os vencedores após decisão no Rackets Pro Saldanha

Caiu o pano ontem no. Iniciativa que contou com grande e entusiasta adesão, com mais de uma centena de participantes que competiram em duas etapas de qualificação e na finalíssima de ontem, que teve lugar no Rackets Pro Saldanha, em Lisboa, onde lutaram pelos aliciantes prémios nas duas categorias da prova.E os grandes vencedores do evento foram as duplas Aves Raras e LA. A primeira, composta por Alexandre Rocha e Ricardo Pereira, sagrou-se campeã na categoria M3, nível mais elevado, batendo na final os Los Manetas por 5-3. Já os LA, de Miguel Antão e Lourenço Lisboa, impuseram-se no M4, nível de iniciação, depois de derrotarem os Bandeja de Cerveja por 5-3.Foram finais, à semelhança do sucedido nas etapas de qualificação, vividas com entusiasmo, diversão e convívio, e sempre com fair-play entre amigos e familiares, num espírito que vai ao encontro dos propósitos da marca que patrocina e dá nome ao evento (ver páginas seguintes).Os vencedores e perdedores foram unânimes, de resto, nos elogios ao evento. "Foi um torneio em que a malta se juntou para se divertir e o ambiente foi muito porreiro. Divertimo-nos todos um bocadinho e nós mais porque ganhámos. Oestá de parabéns pela organização", confessou-nos Alexandre Rocha, um dos jogadores da dupla vencedora em M3.As duplas vencedoras levaram para casa prémios aliciantes. Cada um dos elementos da equipa ganhou um voucher de estadia de uma semana, para duas pessoas, num dos hotéis Vila Galé, uma assinatura digital doe Jornal de Negócios durante um ano e ainda um voucher de 300 euros (M3) e 150 (M4) para descontar em lojas Intimissimi Uomo. Além disso, todas as equipas participantes nas etapas de qualificação foram contempladas com um kit que continha, entre outras coisas, camisola do torneio, overgrip, t-shirt e uns boxers Intimissimi Uomo e ainda uma assinatura digital do, durante três meses.O padel é hoje, e como refere Marco Melchiori, country manager da marca patrocinadora do evento, um desporto que está na moda. Mas nem só de padel viveu o. Nos três sábados em que se realizou o evento, os participantes e os acompanhantes puderem experimentar outras atividades de lazer que estiveram à sua disposição, sendo que também houve zona de comes e bebes para que todos pudessem usufruir ao máximo do dia que passaram nas instalações que receberam o evento. Em suma, tudo conjugado houve muitos motivos de interesse para que o evento fosse um sucesso e tenha, por isso, todas as condições para continuar.