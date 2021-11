Aves Raras vencem final M3 do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo

E os grandes vencedores da categoria M3 (nível mais avançado) dosão as Aves Raras, que derrotaram Los Manetas na final por 5-3.Numa final disputadíssima e de nível elevado até ao soar do apito, as Aves Raras deram os parabéns apela iniciativa pela voz de Alexandre Rocha, um dos seus elementos. "Foi um torneio em que a malta se juntou para se divertir e o ambiente foi muito porreiro. Divertimo-nos todos um bocadinho e nós mais porque ganhámos. Oestá de parabéns pela organização", disse.O nome é, no mínimo curioso, e Ricardo Pereira, natural de Lisboa, explicou o porquê da escolha. "Ele sugeriu Super Dragões, eu sou do Benfica e ele do Porto. Estive até hoje a achar que o nome ia ser esse e estava chateado com ele, então ele inventou outro nome e ficou Aves Raras", revela."A minha mulher vai ver retorno do Padel pela primeira vez", brincou Alexandre Rocha, natural do Porto.Já Los Manetas, os finalistas vencidos, mantiveram o fair-play e Hélder Ferreira explicou o curioso nome da dupla. "É pela falta de qualidade que nós temos, mas surpreendemos (risos)".Ora, como prémio, cada um dos elementos ganhou um voucher de estadia de uma semana, para duas pessoas, num dos hotéis Vila Galé, uma assinatura digital doe Jornal de Negócios durante um ano e ainda um voucher de 300 euros para descontar em lojas Intimissimi Uomo.decorreu hoje no Rackets Pro Saldanha, em Lisboa, e foi um grande sucesso, marcado pelo bom ambiente e que juntou jogadores de padel de todo o país.F.G.