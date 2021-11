Campeões em M3 quase Super Dragões...

Num torneio marcado pelo desportivismo e pelo fair-play, foram as Aves Raras que levaram para casa o troféu na categoria M3, o mais avançado dos dois níveis definidos, para além de outros tantos prémios associados à conquista doA dupla vitoriosa é composta por Ricardo Pereira, de Lisboa, e Alexandre Rocha, natural do Porto mas que vive na capital. Após baterem Los Manetas na final, por 5-3, ambos estavam naturalmente satisfeitos e realçaram o quão importante é a prática da modalidade no seu quotidiano."Para nós é muito bom jogar este tipo de torneios. Diria que jogamos padel entre duas a três vezes por semana. Agora, com as dificuldades de marcação de campos de padel em Lisboa, é mais difícil e só jogamos quando temos oportunidade. Este torneio teve um cariz mais amigável e o ambiente foi espetacular. Uma experiência diferente", admitiu Alexandre Rocha.O outro membro das Aves Raras, Ricardo Pereira, explicou o curioso nome da dupla. É que apesar de serem as ‘aves raras’, foram os grandes vencedores... "Ele sugeriu Super Dragões. Eu sou do Benfica e ele é do Porto. Não queria esse nome e estive até ao dia do torneio a pensar que ia ser ‘Super Dragões’, até estava chateado com ele. Entretanto ele inventou qualquer coisa e ficou Aves Raras. Foi uma solução de última hora", revela.Sobre os prémios, Ricardo assume que a primeira aquisição serão uns boxers."Honestamente, acho que na loja Intimissimi Uomo vou comprar uns boxers (risos). Temos estado a brincar com isso nas últimas semanas se ganharmos, se ganharmos... e agora vai ter mesmo de ser", brincou, ao passo que o amigo Alexandre finalmente viu recompensado tanto esforço e dedicação à prática da modalidade. "Com a estadia de uma semana num hotel Vila Galé, esta vai ser a primeira vez que a minha mulher vai ver algum retorno do padel, de tantas horas que passo fora de casa a jogar", referiu.Já Los Manetas, finalistas vencidos, demonstraram fair-play e deixaram elogios."Foi muito interessante. O padel é um desporto em crescimento e é muito bom juntar tanta gente. O convívio foi excelente, sem problemas. As duplas foram sempre cordiais. O nível de jogo foi bastante bom", sublinhou Hélder Ferreira. Já Pedro Ramos explicou o nome da dupla. "É pela falta de qualidade que temos. Mas surpreendemos", brincou.Campeões da categoria M4, os LA – que derrotaram os Bandeja de Cerveja (5-3) e até iniciaram o torneio com o nome J&J – são de Carcavelos e elogiaram o nosso jornal pela iniciativa. "Gostámos imenso do torneio. Antes jogámos uma primeira fase que até era mais cansativa, porque tivemos mais jogos. Este torneio tinha boas equipas, tanto do Porto como de Lisboa. Foi agradável e estamos felizes por ganhar", sublinhou Miguel Antão, referindo que joga com o amigo na Quinta dos Lombos, em Carcavelos, e que "se calhar vai comprar uns boxers". Já Lourenço Lisboa é ainda mais ambicioso: "Lá vou ter de arranjar uma namorada para levar para o hotel!"Tal como o patrocinador do evento, tambémfaz um balanço muito satisfatório da parceria. "O padel é uma modalidade em franca expansão no nosso país e julgo que vai continuar a crescer, pois é acessível a qualquer pessoa. Cada vez se constroem mais campos, a partir de terrenos baldios ou subaproveitados. Isso é extremamente positivo. A adesão das pessoas é, por outro lado, inquestionável. Quem privilegia a prática desportiva, nomeadamente na vertente manutenção/diversão, escolhe muitas vezes o padel, por causa do convívio e da emoção que este desporto transmite", explicou Luís Pedro Sousa, chefe de redação do nosso jornal, para quem a parceria com a marca italiana tem tudo para continuar, depois do sucesso doque ontem chegou ao fim. "Para ofoi um prazer esta parceria com a Intimissimi Umo. Oxalá possamos repeti-la num futuro próximo". *Autor: Francisco Guerra