Carlos Cordovil Pratas e a evolução da Rackets Pro: «Grande motivo de orgulho»

Outro importante parceiro do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo é a Rackets Pro, como nos explica Carlos Cordovil Pratas, Founder and Managing Partner da empresa. "A Rackets Pro nasceu em 2012 para assumir com coragem a dedicação a um desporto que se estava a iniciar em Portugal: o padel. Ao longo deste percurso, fomos abrindo clubes e dedicando a nossa atividade a gestão diária dos mesmos. Além deste foco, sempre tivemos a ambição de estar nas diferentes vertentes da indústria dos desportos de raquete. Abrimos oito clubes e construímos mais de 200 campos de padel e ténis. Iremos abrir, em Almada, esta primavera, o nono clube, que será o maior em termos de campos indoor. Temos um plano de expansão ambicioso que passa pelo crescimento, não só a nível nacional mas também internacional. Agora, no ano da comemoração do nosso 10º aniversário, temos o máximo orgulho em organizar a 2ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. Temos tido a sorte de recebermos por parte das mais variadas marcas de elevado prestígio nacional, a confiança de sermos responsáveis pela organização dos seus eventos desportivos, e neste caso em concreto, o voto de confiança de uma marca tão forte como a Cofina e Record é sem dúvida um grande motivo de orgulho. A edição de 2021 superou todas as expectativas e estamos agora muito entusiasmados e expectantes com o que irá acontecer este ano. A edição de 2022 conta com quatro etapas de apuramento para um masters. As etapas começam em abril e terminam em maio. No dia 21 de maio temos os masters no nosso clube da Cidade Universitária".