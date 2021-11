Desportivismo e fair play reinam no Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo

Com a final de M3 (avançado) quase a começar (às 20h00), reina o desportivismo e o fair play no. Os jogadores das várias equipas aproveitam os tempos mortos para disputarem encontros de matraquilhos no lounge bar ou assistir às partidas em andamentoNota ainda para o facto de apenas a dupla Bas-Marega ser a única do Porto em prova no M3.F.G.