Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: Festa está de volta para animar Lisboa

A festa do padel está de regresso e chegou à capital! A Cidade Universitária de Lisboa vai acolher hoje a terceira etapa do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, ficando depois a faltar apenas a prova de Cascais (21 de maio), antes da grande final que será o Masters a 5 de junho.

Depois do torneio ter começado em Vila Nova de Gaia, seguindo depois para Coimbra, eis que hoje a prova que já é uma referência da modalidade instala-se em Lisboa. A competição começa às 10 horas, com a realização dos jogos da fase de grupos, que apuram depois para o bloco das finais, que arrancam às 18 horas. Ao todo estarão em ação 84 participantes, num total de 42 duplas divididas pelos diferentes escalões: M3, M4, M5 e Mx3 e Mx4.

Num dia em que se prevê temperaturas elevadas na capital, o Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo promete também dar diversão a todos os participantes e familiares fora do court, com diversas atividades para todas as idades no Rackets Pro da Cidade Universitária. Porque um dos objetivos deste torneio organizado por Record em conjunto com a Rackets Pro e com o patrocínio da Intimissimi Uomo é proporcionar momentos agradáveis aos participantes, promovendo convívio entre todos em prol da atividade desportiva. E outro dos aliciantes para esta 2 ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo são os prémios para os vencedores, no valor de 12 mil euros!