Lisboa é hoje palco da consagração no Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo

Eis que chegou o grande dia para os participantes que lograram o apuramento para o Masters do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. É que hoje vão ser conhecidos os campeões dos três níveis em competição – M3, M4 e M5, sendo este último uma novidade na edição deste ano e destina-se a iniciantes –, com a consagração a estar marcada para o Racket Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, que já foi palco da terceira etapa de qualificação.

Os jogos iniciam-se às 10h00, prolongando-se pelo resto do dia – terminam a tempo de quem por exemplo deseja ir ver, no estádio ou pela televisão, o Portugal-Suíça da Liga das Nações –, sendo que os concorrentes vão estar distribuídos por 12 campos indoor e exterior.

O tempo, de resto, promete dar uma trégua, não estando prevista que a chuva possa estragar um dia que tem tudo para ser bem passado. É que, além da competição propriamente dita, há outras atividades que podem ser experimentadas. E se não levar farnel, não se preocupe. Não faltarão comes e bebes.

Apuramento

Para chegarem a este dia, as duplas finalistas tiveram de se apurar através de quatro etapas, que começaram no dia 30 de abril, na Quinta do Fojo, no Porto, seguindo-se, a 7 de maio, no Star Padel Coimbra, a 14 do mesmo mês no Racket Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, e por último, no dia 21, na Quinta da Marinha, em Cascais.

Em todas estas etapas houve grande adesão de participantes de vários escalões etários, que competiram com muito fair play, mas sobretudo convivendo com amigos, familiares ou apenas conhecidos. É este precisamente o desígnio do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, que vai na segunda edição, e que promete não ficar por aqui, tal tem sido o sucesso dos mesmo.

Prémios aliciantes para os campeões

Os vencedores dos três níveis serão contemplados com vários prémios, entre eles vouchers de estadia hotéis Vila Galé, vouchers para usar nas lojas Intimissimi Uomo e ainda um ano de assinatura digital Record e Jornal de Negócios. Os participantes em todas as etapas também não foram esquecidos, recebendo um kit com T-shirt Técnica, três meses de assinatura do Record e voucher de t-shirt+Boxer para as loja Intimissimi Uomo, entre outras ofertas.

Melchiori mostrou dotes

Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia, patrocinador do evento, também pegou na raqueta para mostrar os seus dotes de jogador de padel. Participou na terceira etapa, precisamente no local onde hoje tem a finalíssima.

"Há euforia, há dinamismo e muito jogo. É muito divertido e importante para a Intimissimi Uomo estar ligada a um desporto tão dinânimico como o padel. Estamos muito contentes", disse-nos na altura o empresário, que lembrou ainda a importância do convívio. "É sempre muito bom a marca estar próxima das pessoas. Foi uma tarde muito agradável", rematou.

Quem também gostou de marcar presença foi o piloto Álvaro Parente, que elogiou a organização, ele que participou na etapa do Porto. "Éstá a ser uma experiência gira", destacou.