Marco Melchiori: «Há euforia, dinamismo e muito jogo»

A terceita etapa doarrancou hoje pelas 10h na Cidade Universitária de Lisboa.esteve na bancada a assistir ao jogo de estreia de Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia, que se mostrou satisfeito por ter a marca Intimissimi Uomo novamente associada ao evento."Temos gostado muito do que temos visto. Há euforia, há dinamismo e muito jogo. É muito divertido e importante para a Intimissimi Uomo estar ligada a um desporto tão dinâmico como o padel. Estamos muito contentes", referiu.A terceira etapa está a decorrer este sábado no Rackets Pro EUL, num dia de muita competição, mas também de muito convívio."É sempre muito bom a marca estar próxima das pessoas. Este é um momento de convívio, com comida, bebida e desporto. Eu já tinha começado a praticar no ano passado com o arranque desta iniciativa e este ano tenho jogado um pouco mais. É um desporto acessível para todos e muito engraçado."