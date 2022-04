Marco Melchiori: «O padel é perfeito para jogar com amigos»

Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia, explicou o porquê da marca Intimissimi Uomo associar-se ao Record Padel Challenge, destacando as virtudes desta modalidade em expansão.

"O padel é um desporto em enorme crescimento, com Portugal a ter cerca de 200 mil praticantes. A força do padel é ser um jogo fisicamente acessível no início, mas que se pode tornar também mais técnico e viciante. Na minha opinião, o segredo é que em qualquer nível se mantém como um desporto social e transversal, perfeito para ser jogado com os amigos e divertido enquanto se pratica", considera o empresário.

A marca italiana tem uma vasta gama de roupa interior masculina de grande qualidade e com um design atraente e moderno, feita à medida de todos os desportistas. "A Intimissimi Uomo, sendo uma marca de underwear dedicada a todos os homens, não podia deixar de apoiar um desporto tão atual e interessante. O Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo é uma ótima forma de estarmos cada vez mais próximos dos nossos clientes nas suas atividades de eleição. Com 21 lojas em Portugal e cerca de 200 em todo o Mundo, a Intimissimi Uomo é uma certeza no panorama português e estamos cada vez mais confiantes para marcar a diferença no futuro", destacou o representante da marca internacional.