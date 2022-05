Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: bom tempo anima festa em Coimbra

A festa do padel está de volta! Hoje, todos os caminhos vão dar a Coimbra, mais propriamente ao Star Padel, palco que vai acolher a segunda etapa da edição deste ano do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. E tudo num dia de autêntico verão, onde o sol promete dar um colorido especial ao evento.

A Cidade dos Estudantes acolhe das 12 às 18 horas a a segunda de quatro etapas da competição antes da grande final, com a promessa de ser um torneio com bastante equilíbrio. Hoje estarão em ação 25 duplas (masculinas e mistas), num total de 50 atletas que procuram chegar o mais longe possível, onde o desportivismo e a boa-disposição estarão presentes.

Depois do êxito que representou a realização da primeira etapa do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, disputada no Top Padel da Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, segue-se mais uma oportunidade para apuramento das duplas que lutam por estar no Masters, agendado para 5 de junho, no Rackets Pro do Estádio Universitário de Lisboa. Até lá, a competição engloba uma terceira etapa, também na capital, dia 14, e uma quarta a 21 no Rackets Pro da Quinta da Marinha, em Cascais.

Muitas das duplas que estiveram na etapa anterior vão repetir a experiência em Coimbra, até porque o objetivo é somar o máximo de pontos para a fase final, onde serão distribuídos 12 mil euros em prémios.

Estreia foi um sucesso

Coimbra irá ficar certamente rendida, tal como aconteceu mais a norte, em Vila Nova de Gaia, há uma semana. Foram praticamente 12 horas de diversão, convívio e muito desporto. A etapa do Porto do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo coloriu a Quinta do Fojo, assumindo-se como verdadeiro sucesso junto dos participantes, fazendo as delícias das 68 pessoas que se inscreveram. É certo que o espírito competitivo esteve presente, mas a organização agradou por tudo o que envolveu o evento, desde as zonas de convívios aos espaços de atividades diversas. Entre os participantes também estiveram convidados ilustres, como Álvaro Parente, piloto português que chegou a testar na F1.

CURIOSIDADES

CIRCUITO. A 2ª edição arrancou na semana passada em Vila Nova de Gaia. Segue-se agora a etapa de Coimbra (hoje), faltando depois Lisboa (dia 14) e Cascais (21). A grande decisão (Masters) será disputada na capital, a 5 de junho.

FORMATO. A competição está aberta a duplas masculinas e mistas, divididas em três níveis diferentes – M3, M4 E M5. O último foi criado este ano e destina-se às duplas que estão a iniciar a prática da modalidade. Cada nível está limitado a 12 duplas, que serão distribuídas por quatro grupos de três equipas, que apuram o primeiro de cada série para os ‘quartos’.

SISTEMA. Os jogos disputam-se à melhor de três sets com ponto de ouro. O 3º set é um super tie-break até aos 10 pontos, sendo que o vencedor terá sempre de o fazer por uma diferença de dois.

FINAIS. Apuram-se para o Masters as duplas vencedoras de cada etapa (uma em cada nível); as duas melhores duplas finalistas de todas as etapas (duas de cada nível); as quatro melhores semi-finalistas de todas as etapas (quatro em cada nível) e a primeira e a segunda melhores terceiras classificadas dos grupos das etapas que não passaram à fase seguinte.

OFERTAS. Os participantes terão direito a um kit que contém t-shirt técnica, garrafa de água e copo, overgrip, protetor de raquete, catering, voucher de treino, boné, saco, voucher t-shirt, boxer Intimissimi Uomo e assinatura digital do Record durante três meses.