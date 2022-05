Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: Calor eleva exigência

Após o sucesso das duas etapas em Vila Nova de Gaia e Coimbra do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, chega a vez de Lisboa acolher hoje o evento, no Rackets Pro EUL, o mesmo local onde se realizará o Masters no dia 5 de junho.Mas atenção que o dia poderá trazer novas exigências devido às altas temperaturas que se têm feito sentir na capital, pelo que os atletas deverão estar atentos e manter-se bem hidratados, antes, durante e depois da competição, bebendo muitos líquidos, água, sumos de fruta e isotónicos.Depois de ontem se terem registado em Lisboa temperaturas a rondar os 30 graus Celsius, espera-se que hoje o calor se mantenha na capital.

CIRCUITO. A 2ª edição arrancou em Vila Nova de Gaia, seguindo depois para Coimbra, chegando hoje a Lisboa (dia 14). Depois será em Cascais (21), com a grande decisão (Masters) a disputar-se a 5 de junho na capital.

FORMATO. A competição está aberta a duplas masculinas e mistas, divididas em três níveis diferentes – M3, M4 e M5. O último foi criado este ano e destina-se às duplas que estão a iniciar a prática da modalidade. Cada nível está limitado a 12 duplas, que serão distribuídas por quatro grupos de três equipas, que apuram o primeiro de cada série para os ‘quartos’.

SISTEMA. Os jogos disputam-se à melhor de três sets com ponto de ouro. O 3º set é um super tie-break até aos 10 pontos, sendo que o vencedor terá sempre de o fazer por uma diferença de dois.

FINAIS. Apuram-se para o Masters as duplas vencedoras de cada etapa (uma em cada nível); as duas melhores duplas finalistas de todas as etapas (duas de cada nível); as quatro melhores semi-finalistas de todas as etapas (quatro em cada nível) e a primeira e a segunda melhores terceiras classificadas dos grupos das etapas que não passaram à fase seguinte.

OFERTAS. Os participantes terão direito a um kit que contém t-shirt técnica, garrafa de água e copo, overgrip, protetor de raquete, catering, voucher de treino, boné, saco, voucher t-shirt, boxer Intimissimi Uomo e assinatura digital do Record durante três meses.