Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: eis os primeiros vencedores em Gaia

Com o avançar do dia já se conhecem os primeiros vencedores da etapa do Porto, realizada na Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia. Na categoria M5, João Paiva e Paulo Moreira garantiram a vitória final, carimbando um passaporte para o Masters de Lisboa, a realizar no dia 5 de junho.Em declarações a Record, no final, João Paiva salientou o orgulho no triunfo. "Soube bem. Foram jogos sempre muito equilibrados. No ano passado viemos e não passámos da fase de grupos, este ano conseguimos e agora vamos a Lisboa tentar continuar", referiu, deixando depois elogios ao torneio."O torneio tem um ambiente muito bom. Os que não são amigos passam a ser. Em termos de organização, não temos nada a apontar. Foi tudo correto e antecipadamente avisado. E para o ano cá estaremos", apontou.