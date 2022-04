Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: eis os últimos vencedores

Foi já por volta das 22h20 que foram conhecidos os últimos vencedores da etapa do Porto do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo. Luís Magalhães e Tiago Janeira acabaram por levar de vencida a categoria M3, sendo os últimos da prova realizada em Vila Nova de Gaia a carimbar de forma direta o passaporte para o Masters de Lisboa, a realizar a 5 de junho."Foi uma boa experiência. Já o ano passado houve este torneio, não tivemos oportunidade de participar. Este ano sim e foi um bom torneio, com muita animação e bastante oferta", referiu Luís Magalhães, corroborado de seguida pelo parceiro."Estivemos bem, fomos controlando e dominando os jogos e o desfecho é aquele que pretendíamos. Chegámos às 17, notava-se animação e esteve agradável o ambiente", referiu.