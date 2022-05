Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: Ferrer e Benedito vencem M3 em Coimbra

"Aos campeões". Foi desta forma, numa mesa que cheirava, claramente, a festejos, que a equipa de reportagem do Record encontrou Bruno Ferrer e Bruno Benedito, vencedores da etapa de Coimbra do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, na categoria de M3. Os dois atletas, da equipa Star Padel, local onde a prova foi organizada, estavam, claro, satisfeitos, pela forma como decorreu o torneio, ainda que o mais importante seja o espírito que existe na modalidade.

"Ganhar nunca é fácil. Conseguimos tornar fácil os jogos e agora queremos vencer em Lisboa", sublinhou Bruno Benedito, professor de Educação Física que já há vários anos faz par com Bruno Ferrer, consultor imobiliário, que enaltece o crescimento que a modalidade tem tido. "Há cada vez mais clubes e praticantes. Dizia-se que seria um desporto de moda, mas se calhar os outros desportos é que podem cair em desuso", frisou.

Numa mesa onde, dando razão à máxima de que o Padel é um desporto onde a parte social é tão importante como a desportiva, não faltava a cerveja e o marisco, estava também Nuno Petronilho, que a par com Fernando Franco é um dos responsáveis pelo Star Padel. "É fundamental abrir as portas a praticantes de todo o país e esta colaboração, com o Record, é muito importante. No Star Padel sabemos receber as pessoas. Cada vez há mais campos e praticantes e isso é essencial para o sucesso da modalidade", sublinhou Petronilho. Também Fernando Franco, que se juntou ao grupo mais tarde, enalteceu este torneio. "Estamos felizes pela forma como tudo está a correr. O Star Padel foi eleito o melhor clube de Padel nacional nos últimos dois anos, numa votação feita pelos filiados da Federação de Padel, e isso enche-nos de orgulho", sublinhou.