Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: grande ambiente em Cascais

Já arrancou a quarta e última etapa do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, no Rackets Pro da Quinta da Marinha, em Cascais, num ambiente de boa disposição e muita animação para miúdos e graúdos.

Depois das elevadas temperaturas dos últimos dias, hoje São Pedro 'amenizou' o ambiente e as 43 duplas inscritas, distribuídas por três categorias (nível 3, 4 e mistos) vão competindo entre si para serem encontrados os finalistas que irão lutar pela vitória nos jogos decisivos, agendados para o final da tarde.

Além da vertente competitiva, há muitos outros pontos de interesse, como jogos de perícia e testes de reflexos, que vã fazendo as delícias dos mais novos. E não faltam os 'comes e bebes' a proporcionarem momentos de convívio entre participantes, amigos e familiares.

Refira-se que esta é a última etapa antes do tão aguardado Masters, marcado para 5 de junho, na Cidade Universitária de Lisboa. Aí irão competir os vencedores de todas as provas do circuito e serão coroados os grandes campeões da 2.ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo.