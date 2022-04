Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: vencedores do M4 conhecidos

Vítor Monteiro e Tiago Pina foram os grandes vencedores da categoria M4 na etapa do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo organizada no Porto.A dupla garantiu um bilhete para o Masters de Lisboa, a realizar no dia 5 de junho, e, no final, a felicidade era imensa."A vitória significa muito. Eu e o meu parceiro, o Tiago, jogamos pares há muito tempo. Tem-nos falta uma pontinha de sorte. Chegamos às meias-finais, finais e tem faltado qualquer coisita. É uma sensação incrível batermos finalmente os nossos adversários numa final. Agradeço ao meu pardceiro que puxou muito por mim", disse Vítor Monteiro, em declarações ao nosso jornal, fazendo já a antevisão à etapa que se segue."Não vinhamos com expectativas. Vai ser muito porreiro. Nunca tínhamos jogado aqui, é um sítio espetacular, e agora em Lisboa vai ser para passear e para desfrutar do jogo. Vamos aproveitar", referiu.Em jeito de balanço à etapa do Porto, Vítor Monteiro deixou também elogios à organização. "Espetacular. Já jogámos em muitos clubes, mas a nível social, de ambiente, este foi extraordinário. Só o facto de os atletas terem cerveja e comida à disposição é muito bom. Depois travar conhecimneto com os adversários é bom", concluiu.