Sucesso em Lisboa

Depois de Vila Nova de Gaia e Coimbra, a febre do Padel viajou novamente para sul, desta vez até Lisboa. A terceira etapa do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo decorreu ontem no Racket Pro, no Estádio Universitário de Lisboa, sob o signo de sucesso. Às finais emocionantes nas diferentes categorias (nível 3,4, 5 e mistos), juntaram-se momentos de convívio em que não faltou o sol, as febras e a cerveja. Também os mais pequenos, muitos deles a acompanhar os pais, passaram um dia diferente, tentando a sorte nos jogos para crianças, num ambiente festivo para miúdos e graúdos.

"Ambiente super saudável"

No que toca à competição, foram 32 duplas que marcaram presença nesta terceira etapa do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo, torneio que tem juntado os praticantes amadores de uma modalidade que não pára de crescer.

Na categoria 3, que junta os mais dotados, Alexandre Rocha e Vasco Valverde, amigos de longa data e ex-tenistas, mostraram momentos de classe e levaram a melhor numa final emocionante. "Foi um torneio espetacular! O Record, a Intimissimi Uomo e a Rackets Pro fizeram com que fosse muito bom passar aqui o dia inteiro. Foi um ambiente super saudável", disse Vasco, de 29 anos, que deixa a promessa. "Vamos voltar no próximo ano. Isso é certo!"

Na categoria 4, mais uma final equilibrada com a dupla de Cascais Vasco Mensurado e Bernardo Moita a sorrirem no fim e a marcarem presença na grande final. "Foi um grande torneio, com uma excelente organização. Estão de parabéns! Agora vamos cá voltar para ganhar este Record Padel Challenge!", disse Bernardo.

Concluídas três etapas, resta a derradeira a realizar em Cascais, a 21 de maio. Depois disso, joga-se a grande final novamente no Rackets Pro EUL, a 5 de junho.

Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo já arrancou em Lisboa



Marco Melchiori também em campo

Record esteve na bancada a assistir ao jogo de estreia de Marco Melchiori, Country Manager do Grupo Calzedonia, que se mostrou satisfeito por ter a marca Intimissimi Uomo novamente associada ao evento. "Temos gostado muito do que temos visto. Há euforia, há dinamismo e muito jogo. É muito divertido e importante para a Intimissimi Uomo estar ligada a um desporto tão dinâmico como o padel. Estamos muito contentes", referiu Marco Melchiori, lembrando a importância do convívio: "É sempre muito bom a marca estar próxima das pessoas. Foi uma tarde muito agradável."

João fez pausa no restaurante

A vitória no nível 5 sorriu à dupla formada por Vasco Amador e... João Alves, conhecido empresário do mundo da restauração que fez uma pausa no negócio dos restaurantes para juntar-se à festa do padel. "A final correu-nos bem. Foi o nosso primeiro torneio juntos e vamos tentar passar para o nível acima. Foi difícil, mas não tão difícil como gerir um restaurante", diz em tom de brincadeira o empresário, namorado da atriz Cláudia Vieira.

Vasco Amador também estava visivelmente satisfeito pelo triunfo. "Foi uma boa vitória, com um duplo 6-2. Estivemos a um bom nível. Parabéns pela competição, mas também parabéns a nós", brinca o especialista em cibersegurança que, terminado o torneio, entrou no carro e foi direto para o Estádio de Alvalade para apoiar o seu Sporting.