«Cristiano Ronaldo autografou três camisolas da Juventus para os meus jogadores»

José Morais, treinador do Jeonbuk, foi o eleito para comandar a equipa de estrelas da K-League, o campeonato da Coreia do Sul, contra a Juventus - o jogo terminou 3-3. O português, de 54 anos, partilha a experiência com os leitores de. O reencontro com Cristiano Ronaldo fez parte de um dia diferente."A preparação para este jogo durou um dia. Os joggadores reuniram-se na véspera e fizemos apenas um treino. Alguns deles jogaram na quarta-feira, portanto tivemos de dosear o esforço. São jogos que, mesmo tendo um caráter amigável, têm responsabilidade. Os jogadores estão a representar o campeonato, o campeonato representa o país e os adeptos. Há valores por detrás de um jogo desta natureza. Existe pressão e os jogadores sabem disso".Foi fantástico rever o Cristiano Ronaldo. Não só porque coincidimos no Real Madrid, mas também porque é português e um amigo. E, para mim, o melhor jogador do Mundo. É uma alegria receber uma personalidade como ele no país onde estou a trabalhar. Conversámos um pouco antes do jogo e tive o privilégio de cumprimentá-lo. Depois do jogo, e até porque houve muitos jogadores da equipa K-League que queriam a camisola dele autografada, ele recebeu-me no balneário e assinou três camisolas da Juventus com a simpatia que lhe é habitual. Quando eu lhes dei a camisola do Cristiano disse-lhes: "Guardem bem porque é a camisola do Bola de Ouro deste ano"."Um dos guarda-redes da equipa K-League é meu jogador do Jeonbuk e é fã do Buffon. Por isso, pediu-me encarecidamente para eu lhe arranjar a camisola do Buffon. Eu pedi ao Cristiano e ele foi falar com o Buffon e deu-me a camisola. O meu guarda-redes ficou contentíssimo".