«Jeonbuk-Shanghai SIPG podia perfeitamente ser a final da competição»

Depois de uma sólida fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, em que o Jeonbuk assegurou o primeiro lugar à frente de dois bons clubes do Japão e da China, o sorteio dos oitavos de final ditou um duelo com outro dos candidatos à vitória na competição: o Shanghai SIPG. O futebol chinês continua a crescer rapidamente e tem potencial para subir no ranking mundial num futuro muito próximo.





O primeiro jogo da eliminatória foi ontem, na China, numa partida com um aspecto emocional muito forte e com uma grande atenção mediática, pois um Jeonbuk - Shanghai poderia perfeitamente ser a final da competição. Encontrámos um adversário muito bem organizado pelo nosso compatriota Vitor Pereira e que conta com alguns jogadores cujos nomes são conhecidos por todo o mundo, como o Hulk e o Óscar.Apesar de termos tido maior ascendente e das várias ocasiões criadas, empatámos 1-1, o que, não sendo um ótimo resultado, nos garante uma ligeira vantagem que pretendemos confirmar na próxima semana, quando os recebermos na nossa casa. Nesta altura da competição, as decisões são feitas nos detalhes e será preciso estarmos no topo das nossas capacidades para conseguirmos chegar aos quartos-de-final da Liga dos Campeões da Ásia.