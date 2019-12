José Morais: «Obrigado Mourinho e obrigado futebol; que lindo é este jogo!"

Escrevo este texto para o Record ainda na ressaca de um dos meus maiores feitos como treinador. Já tinha conseguido ser campeão antes, com o Esperance na Tunísia, mas a verdade é que a forma como este foi conquistado irá marcar-me para o resto da minha carreira e até da minha vida.



Antes de fazer o balanço final deste ano na Coreia do Sul, do outro lado do mundo, quero aproveitar este espaço para dar uma palavra a quem também se sagrou campeão: a minha família, os meus amigos e o meu país. Sim, este feito é nosso, portugueses, que há 500 anos fomos os primeiros europeus a chegar a este lado do mundo e que ainda hoje continuamos a deixar a nossa marca e a elevar bem alto a nossa bandeira.



Ontem mesmo, ao receber o prémio de Treinador do Ano, tive a oportunidade de agradecer a uma pessoa especial: José Mourinho. Conheci o Zé há perto de 20 anos, no Benfica. Ele na equipa principal, eu como responsável da equipa B. Tempos difíceis para o clube e que precipitaram a sua saída antes do tempo. Na altura, tentou levar-me consigo e eu, de forma humilde e respeitadora, agradeci mas declinei. Apesar da admiração já ser imensa, a altura não era a certa, senti que não tinha a experiência certa e ainda havia caminho a percorrer.



Ontem mesmo, ao receber o prémio de Treinador do Ano, tive a oportunidade de agradecer a uma pessoa especial: José Mourinho. Conheci o Zé há perto de 20 anos, no Benfica. Ele na equipa principal, eu como responsável da equipa B. Tempos difíceis para o clube e que precipitaram a sua saída antes do tempo. Na altura, tentou levar-me consigo e eu, de forma humilde e respeitadora, agradeci mas declinei. Apesar da admiração já ser imensa, a altura não era a certa, senti que não tinha a experiência certa e ainda havia caminho a percorrer.Por isso, o convite para integrar a sua equipa técnica 10 anos depois aconteceu de forma natural. Fiz então uma pausa no meu percurso de treinador principal para me reinventar como adjunto, para aprender de um autêntico génio que, esse sim, abriu a porta dos grandes campeonatos a tantos treinadores portugueses que, hoje em dia, dão cartas por este mundo fora.



Foi dele, do meu amigo Zé Mourinho, a primeira mensagem que recebi de parabéns. Mostra muito do carácter e da forma de ser de um Homem e de um Amigo que tive a felicidade de conhecer graças ao futebol. Este prémio individual, Zé, é teu. Agradeço-te o que aprendi contigo e agradeço ainda mais pela pessoa que és. Obrigado Zé e obrigado futebol. Que lindo é este jogo!