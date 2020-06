«Os adeptos são o sal e a pimenta do futebol»

Com sete jornadas já decorridas, o Jeonbuk segue na liderança da Liga Coreana e este período pós-pandemia tem correspondido ao plano traçado. O nosso objetivo é conquistar o 'tetra', algo inédito na Coreia do Sul e, apesar de termos adversários fortes, o facto de a liga estar mais curta cria maior pressão para cada jogo.





O formato da competição mudou, tendo sido reduzido o número de jogos (das habituais três voltas na primeira fase, passámos a um campeonato a apenas duas voltas, o que significam menos 11 partidas, ou 33 pontos disputados), o que fez aumentar bastante a importância relativa de cada ponto e, por inerência, a própria competitividade da liga.Os jogos são extremamente táticos, notando-se claramente que a maioria das equipas estão muito mais cautelosas e defensivas, sabendo que um golo sofrido pode significar a perda de pontos importantes e dificilmente recuperáveis. Para uma equipa como o Jeonbuk, que tem a 'obrigação' de vencer cada partida e passa a maior parte do tempo em posse no meio-campo adversário, é fundamental estarmos atentos às transições defensivas, porque a maioria das equipas está a apostar em contra-ataques rápidos para nos tentar surpreender. Há atletas muito velozes e perigosos, de maneira que temos trabalhado bastante este momento durante os treinos.Os treinos e a preparação da equipa não têm sido afetados pela Covid-19, além dos já conhecidos distanciamento social, utilização de máscara e a adoção de medidas de higiene e segurança contra o vírus. Tenho mantido o foco total do grupo de trabalho no campeonato, mantendo o início forte que nos confere a liderança e procurando aumentar ao máximo a vantagem para os perseguidores. Infelizmente, por agora continuamos sem público nos estádios, mas estamos a habituar-nos à nova realidade e a aceitar as recomendações das autoridades de saúde. Tem sido um dos principais factores de sucesso na contenção da pandemia: o povo coreano confia plenamente nas autoridades e segue à risca as instruções dadas.Ainda não há novidades quanto ao reatamento da Champions League, que é uma competição importante para o clube e não se sabe sequer se irá ser reatada. Esperamos todos que sim, porque será sinal que, a nível global, a pandemia já estará mais controlada e, claro, porque é um troféu que pessoalmente tenho a ambição de vencer e que será um sonho para o Jeonbuk.Por agora o plano é continuar a preparar os jogos semana a semana, microciclo a microciclo e ir amealhando o maior número de pontos para chegarmos à fase final do campeonato em boas condições para conquistar o troféu. Ao mesmo tempo queremos ir progredindo na Taça da Coreia para, no final, conseguirmos a dobradinha. Não será fácil, naturalmente, mas as minhas ambições para o clube são essas. Resta-nos trabalhar com os olhos postos no desafio seguinte e acreditar que, com o tempo, esta 'nova normalidade' vá dando lugar a (bons) hábitos antigos, como a celebração de golos com abraços entre os jogadores e entre os adeptos e, fundamentalmente, que estes possam regressar aos estádios. Porque são eles 'o sal e a pimenta' do futebol e, sinceramente, é dos adeptos nos estádios de que sinto mais falta.Até breve!