Fernando Santos no Lech-Bodo

Fernando Santos vai estar hoje na bancada a assistir ao jogo do Lech Poznan frente aos noruegueses do Bodo Glimt. O novo selecionador da Polónia vai anunciar no início de março a primeira convocatória e continua atento aos jogos das equipas polacas. O Lech Poznan, de Pedro Rebocho, Joel Pereira, João Amaral e Afonso Sousa, procura garantir o apuramento para os ‘oitavos’ da Liga Conferência, depois do nulo trazido da Noruega.

Já o AEK Larnaca, deRafael Lopes, Bruno Gama e Luís Gustavo, joga hoje na Eslováquia, casa emprestada dos refugiados de guerra do Dnipro. Os ucranianos perderam (0-1) na 1ª mão, somam apenas um jogo oficial em dois meses e a sua principal estrela, o avançado Dovbyk, é baixa de última hora.

Na Roménia, o guarda-redes da Lazio Maximiano deverá ter nova oportunidade frente ao Cluj de Camora. Os italianos levam um golo de vantagem. Na frente está também o Ludogorets de Dinis Almeida e Claude Gonçalves diante do Anderlecht.