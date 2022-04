À quarta foi mesmo de vez: Roma de Mourinho goleia Bodo/Glimt e avança para as 'meias' da Conference League

Foram precisos quatro jogos para a AS Roma de José Mourinho conseguir levar a melhor sobre o Bodo/Glimt da Noruega, naquele que era o jogo do 'tudo ou nada' para os giallorossi.





A jogar a qualificação para as meias-finais da UEFA Conference League, depois da derrota (1-2) na primeira mão, a turma de 'Special One' estava obrigada a ganhar o jogo para sonhar com a qualificação para a próxima fase da mais recente prova europeia de clubes e foi exatamente isso que fez.Tammy Abraham mostrou, logo aos 5 minutos, que a Roma não estava para brincadeiras e empatou a eliminatória numa altura em que os noruegueses ainda estavam a tentar entrar no jogo.A verdade é que a Roma não tirou o pé do acelerador e ao intervalo parecia que já estava tudo definido, após um 'bis' de Zaniolo (23' e 29'). O médio italiano que viria a ser a grande figura do encontro, conseguindo encerrar uma noite de sonho com o hat-trick aos 49', após passe de Cristante.A equipa de Rui Patrício (titular) e Sérgio Oliveira (suplente utilizado) encontra-se agora com o Leicester de Ricardo Pereira,, nas meias-finais da prova.