Adriano Castanheira em evidência pelo Ararat-Armenia na Conference League

Adriano Castanheira foi decisivo no apuramento do Ararat-Armenia para a 2ª pré-eliminatória da Liga Conferência. Além de ter marcado um golo (57’) no empate (4-4) na 2ª mão com o Egnatia, converteu ainda um penálti no desempate (4-2). Pedro Monteiro e Aldair Neto (Torpedo Kutaisi) também se apuraram nos penáltis (4-2 frente ao Sarajevo), enquanto Alex Pinto (DAC) e Paulo Mendes (Connah’s Quay) ficaram pelo caminho.